Staatssekretär Tursky: „Kaufhaus Österreich ist nicht notwendig“

Der 1988 in Innsbruck geborene Florian Tursky besuchte das Akademische Gymnasium in Innsbruck und hat einen Master in PR & integrierte Kommunikation (Donau-Uni-Krems). Beruflich machte er sich in der PR einen Namen. Er leitete von 2010 bis 2015 den Wiener Standort der Innsbrucker Kommunikationsagentur “P8 Marketing“.

2016 gründete er die 3D Elements Gmbh in Tirol, wovon er sich ein Jahr später wieder trennte. Ab 2017 war Tursky Pressesprecher und ab 2018 Büroleiter von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).