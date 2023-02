Arbeitswelt: Recht auf Nicht-Erreichbarkeit

Wie sieht es im Arbeitsrecht mit der Dauererreichbarkeit aus?

Die Kultur der „Dauererreichbarkeit“ wirft erhebliche Probleme auf: Arbeitnehmer haben ihr Smartphone mit dem beruflichen Mail-Account häufig dabei und empfangen somit E-Mails und Anrufe in der eigentlichen Freizeit. Damit stellt sich erstens die Frage, ob diese Erreichbarkeit als Rufbereitschaft gilt. Ist das so, ist sie in dieser Form unzulässig, denn auch Rufbereitschaft ist gesetzlich nur zeitlich eingeschränkt (an max. zehn Tagen pro Monat) zulässig. Zweitens ist unklar, welche Folgen es hat, wenn z.B. tatsächlich eine E-Mail beantwortet wird.