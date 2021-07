Kino mit „Besucherzahlen wie vor der Zeit der Pandemie“

Langhammer ist neben Österreich in elf weiteren Ländern Europas mit seiner Kinokette vertreten. Unter welchen Bedingungen man diese besuchen kann, ist von Land zu Land verschieden, erläutert er. So hat die Regierung in Griechenland Mitte Juli überraschend beschlossen, dass nur noch Geimpfte in die Kinosäle (sowie in Theater und die Indoor-Gastronomie) dürfen. Ein herber Rückschlag für den Kinobetreiber, der viel junges Publikum anzieht (das noch auf die Impfung wartet).

In Serbien durfte man dagegen immer ins Kino, vorausgesetzt die Belegungsquote von 50 Prozent (mittlerweile 75 Prozent) war noch nicht überschritten. So kommt es, dass die Serben die US-Filmstarts, die jetzt in Österreich über die Bühne gehen, längst gesehen haben.