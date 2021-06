Rückkehr der Blockbuster im Kino: Der Kampf der Titanen

Tatsächlich ist der menschliche Einfluss auf Handlungsverlauf und Psychologie von „Godzilla vs. Kong“ enden wollend. Den eindrücklichen Alexander Skarsgård, Sohn von Stellan, hat man beispielsweise in so emotional prägnanten Rollen wie „Melancholia“ von Lars von Trier gesehen. In „Godzilla vs. Kong“ muss er in erster Linie ein alarmiertes Gesicht machen und gemeinsam mit Rebecca Hall den Riesenaffen bei Laune halten. Hilfe bekommen die beiden von einem indigenen, gehörlosen kleinen Mädchen, das sich mit Kong via Gebärdensprache unterhalten kann.

Weitere Erzählstränge, wie etwa rund um einen hyperaktiven Whistleblower und zwei naseweise Teenager, verwirren die Geschichte zusätzlich, ohne sie tiefsinniger zu machen.