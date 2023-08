Kika/Leiner-Pleite: Hauptgläubiger ist das Finanzamt mit 46 Millionen Euro

Mit Spannung wurde von Beobachtern die erste Gläubigerversammlung über die Leiner & kika Möbelhandels GmbH im Landesgericht St. Pölten erwartet. Sie wurde heute Vormittag abgehalten. Dort wurden die bisher eingelangten Forderungen der Gläubiger bekanntgegeben und geprüft. Im Insolvenzantrag wurden 132 Millionen Passiva aufgeteilt auf 440 Gläubiger genannt, so Creditreform.

Bis zur ersten Gerichtstagsatzung am 21. August 2023 haben 450 Gläubiger und 3325 Dienstehmer Forderungen in Höhe von 93,3 Millionen Euro angemeldet. Die Forderungen der Dienstnehmer betragen 8,8 Millionen Euro Hauptgläubiger ist erwartungsgemäß das Finanzamt mit rund 46 Millionen Euro.

"Ein Teil der Forderungen wurde aus Zeitgründen vorsichtshalber zur weiteren Abklärung bestritten und soll in den nächsten Wochen noch nachträglich anerkannt werden Gläubiger, die die Anmeldungsfrist versäumt haben, können ihre Forderung noch nachträglich anmelden.“, sagt Insolvenzexperte Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband Creditreform. "Als gesetzliche Frist für nachträgliche Anmeldungen sind zwei Wochen vor der Schlussrechnungstagsatzung vorgesehen. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden."

Seit der Insolvenzeröffnung am 13. Juni 2023 wird die Möbelhandelskette Kika/Leiner durch den Insolvenzverwalter mit dem Ziel einer nachhaltigen Sanierung fortgeführt.

Im Zuge der bisherigen Sanierungsbemühungen wurde das Filialnetz mit Ende Juli von 40 auf 23 Filialen reduziert und von den ursprünglich 3300 Beschäftigten über 1700 abgebaut. Die Einhaltung des Liquiditätsplanes wird wöchentlich überprüft.

Über die Zukunft von kika/Leiner entscheiden die Gläubiger in einem Monat bei der Abstimmung über den Sanierungsplan am 25. September 2023. Bisher wird den Gläubigern nur die gesetzliche Mindestquote von 20 Prozent in zwei Jahren angeboten.

„Für die Annahme des Sanierungsplans wird eine Kopf- und eine Kapitalmehrheit von je 50 Prozent der anwesenden Gläubiger erforderlich sein.“, sagt Gläubigerschützer Stephan Mazal von Creditreform. Die Mindestquote wird jedenfalls noch durch die Zahlung einer Barquote zu verbessern sein.