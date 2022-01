kika/Leiner-Chef: Sonntagsöffnung war „eine Eintagsfliege“

Sie glauben nach wie vor nicht, dass Sie die Sonntagsöffnung in Österreich noch erleben werden?

Nein, das war eine Eintagsfliege.

Rechnen Sie mit einem weiteren Lockdown?

Ich denke, es wird einen weiteren geben, aber nicht über alle Branchen hinweg. Dass unsere Märkte noch einmal betroffen sein werden, kann ich mir nicht vorstellen.

Wie bereitet sich kika/Leiner auf die anrollende Omikron-Welle vor?

In der Zentrale haben wir ein Höchstmaß an Homeoffice eingeführt. In den Märkten ist die Ansteckungsgefahr aufgrund der großen Flächen nicht so groß. Hier achten wir darauf, dass nur Mitarbeiter einer Etage gemeinsam Pause machen, um im Fall einer Infektion einen adäquaten Verkauf aufrecht erhalten zu können.

In Österreich können sich K1-Personen aktuell nach 5 Tagen freitesten. Wären Sie mehr für den italienischen Weg ganz ohne Quarantäne?

Ich halte nichts davon, ständig von einem Extrem ins andere zu fallen. Ich denke, dass fünf, sechs Tage Quarantäne richtig sind. Weniger Tage Quarantäne machen genauso wenig Sinn wie 10 Tage oder mehr.