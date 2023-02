Kein Diesel mehr aus Russland: Was der EU-Boykott bedeutet

Sind Österreichs staatlichen Reserven nach dem Raffinerie-Unfall in Schwechat schon wieder zur Gänze aufgefüllt?

Nein, aber die Wiedereinlagerung erfolgte rascher als ursprünglich geplant. Zum Jahreswechsel hat die Reserve 87,6 Tage betragen und damit rund sieben Tage mehr als ursprünglich erwartet. Bis spätestens 31. März 2023 soll die volle Bevorratungsverpflichtung mit 90 Tagen wiederhergestellt sein.

Wird Diesel an der Zapfsäule teurer?

Das ist nicht ausgeschlossen. Experten wie der deutsche Energieökonom Jens Südekum erwarten aber keine dramatischen Preissprünge. Das Embargo wurde lange im Voraus angekündigt, entsprechend voll seien die Diesellager in den Häfen Rotterdam, Antwerpen und Amsterdam. Thomas Puls vom Institut der Deutschen Wirtschaft weist aber darauf hin, dass Diesel auf dem Weltmarkt knapp sei. Wenn die EU nicht mehr in Russland kaufe, müsse der Treibstoff aus entfernteren Gegenden kommen, etwa aus Saudi-Arabien. Die Kapazität der Spezialschiffe sei begrenzt, die Wege seien länger, die Transporte somit teurer. Der russische Energieexperte Alexej Belogorjew bezweifelt, dass die EU die russischen Lieferungen einfach so ersetzen kann. Allein an Diesel habe Russland bisher täglich 600.000 Barrel geliefert; die USA, Saudi-Arabien und Indien zusammen kämen auf 200.000 Barrel. Ein Barrel fasst 159 Liter.

Wie will die EU Preissteigerungen verhindern?

Wie schon beim Importstopp für Rohöl will die EU zusammen mit den neuen Einfuhrbeschränkungen einen Preisdeckel für russische Erdölprodukte durchsetzen. Das heißt, sie will gemeinsam mit Partnern wie den USA Russland zwingen, diese Stoffe an Drittstaaten unter Marktpreis zu verkaufen. Funktionieren soll das so: Wichtige Dienstleistungen für die russischen Exporte - etwa Transporte westlicher Reedereien oder Versicherungen - sollen nur dann erlaubt sein, wenn der Preis des exportierten Guts die gesetzte Obergrenze einhält. Ziel der EU: Die Kombination aus Importstopp und Preisdeckel sollen Russlands Einnahmen "signifikant reduzieren" und zugleich die globalen Preise stabilisieren. Aus Sicht des deutschen Energieministeriums hat dieses Rezept bisher funktioniert: "Der globale Ölpreis ist stabil, und die erzielten Preise für russisches Rohöl und damit die russischen Staatseinnahmen haben sich reduziert."