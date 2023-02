Gasversorgung: Vorbereitungen für nächsten Winter auf Hochtouren

Für den laufenden Winter ist Österreich noch einmal davongekommen. Die allseits befürchtete große Versorgungskrise konnte verhindert werden, auch dank der zwar stark schwankenden, aber immer noch eintreffenden Lieferungen von Gazprom. Die Gasspeicher seien noch gut gefüllt, sodass im Sommer nicht mehr soviel eingekauft werden müsse, um für den Winter 2023/24 Reserven zu haben, erklärte OMV-Chef Alfred Stern am Donnerstag.

Die sofort nach Beginn des Ukraine-Krieges in der OMV gegründete Taskforce habe „schon längst mit den Vorbereitungen für den nächsten Winter begonnen“. Eine Entwarnung wollte Stern aber nicht geben.

Schwerpunkte sind die Speicher, die weitere Diversifizierung der Gasquellen, um von Russland unabhängig zu werden, sowie die Sicherung von Transportkapazitäten.

Die OMV will die Eigenproduktion in Norwegen erhöhen sowie mehr Gas durch zusätzliche Lieferverträge in Norwegen und Italien beziehen. Die Kapazitäten am LNG-Terminal für Flüssiggas in Rotterdam, an dem die OMV beteiligt ist, werden ebenfalls weiter erhöht.

Bis dato sind noch keine weiteren LNG-Schiffe aus Abu Dhabi am Horizont aufgetaucht. Bundeskanzler Karl Nehammer hatte bei seinem letzten Besuch in den Emiraten eine Schiffsladung für die OMV für den nächsten Winter angekündigt. Derzeit werden überhaupt erst Preis und Konditionen für dieses eine Schiff ausverhandelt.

Die Speicherkapazitäten können technisch noch etwas ausgeweitet werden, der Bau neuer Gas-Speicher würde allerdings etliche Jahre dauern, erklärte Finanzvorstand Reinhard Florey.

Das Nadelöhr bei der Gasversorgung sind die Pipeline-Kapazitäten, die alljährlich ab Sommerbeginn von den Betreibern versteigert werden. Florey rechnet bei den Auktionen mit einer guten Startposition für die OMV, hundertprozentig verlassen könne man sich aber nicht.