Worauf man bei mündlichen Vereinbarungen dringend achten sollte

Biljana Savic betont an dieser Stelle das „Schriftlichkeitsgebot“. Wenn im Arbeitsvertrag von diesem Schriftlichkeitsgebot die Rede ist (was laut Savic nicht selten vorkommt) müsse man bedenken, dass „lediglich mündlich abgeschlossene Vereinbarungen nicht mehr wirksam sind.“ Deswegen: Besser auf Nummer sicher gehen und alle relevanten Vereinbarungen, die in der Arbeit getroffen werden zu Papier bringen.

