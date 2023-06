Darf der Verwalter den Abrechnungsschlüssel verändern?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich bin Eigentümer eines Apartments in einer Ferienhausanlage. Alle Eigentümer haben vor einigen Jahren eine schriftliche Vereinbarung über die Verteilung der Aufwendungen für die Liegenschaft abgeschlossen. Letztes Jahr wurde ein neuer Verwalter bestellt, der nun aber eine Abrechnung anhand eines anderen Aufteilungsschlüssels, nämlich nach dem Verhältnis der Anteile, vornimmt. Darf er das?