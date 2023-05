Wie kann man Vollzeit arbeiten und gleichzeitig studieren?

Der Plan

Dann geht es an die Planung: „Ich gebe mir täglich zwei Fokuspunkte. An dem Tag mache ich nicht mehr als das. Alles Zusätzliche fließt dann viel leichter. Wenn man alles auf einmal will, klappt nichts“, so die Coachin. Man sollte hier jedoch nicht in Extreme verfallen und auf die Uhrzeit genau jeden Schritt planen, denn „da rechnet man nicht die Tagesverfassung mit ein. Es bringt nichts, wenn ich früh aufstehe und müde zum Fitnessstudio laufe, nur um dort wieder einzuschlafen.“

Pausen sind ein weiteres Schlüsselwort. Darunter versteht Vaclav jedoch richtige Pausen, also Momente, an denen man Dinge tut, die einem dabei helfen, sich wieder aufzuladen: „Das geht auch zwischendurch, wenn man etwa von der Arbeit in die Uni fährt. Wir müssen nicht immer im Arbeitsmodus sein.“ Sie nutzt beispielsweise binaurale Beats (beruhigende Audioaufnahmen), um Stress abzubauen.

