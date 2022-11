Was sich Büros von guten Clubs abschauen müssen

KURIER: Die Anforderungen an Büros haben sich geändert. Wo gibt es jetzt Verbesserungsbedarf?

Peter Handlgruber: Sieht man sich Befragungen und Analysen an, fehlt es am meisten an Kommunikationsorten für kleine Gruppen. Außerdem ist das moderne Büro kommunikativer, vielfältiger und vor allem bunter. Es braucht mehr Auseinandersetzung mit der Frage, welche Identität das Unternehmen transportieren möchte. War ein Büro in den 1990er-Jahren noch sehr steril und oftmals grau gehalten, ist heute eine große Frage, wie eine Firma die eigene Identität in der Büroarchitektur unterbringen kann.

Der Trend zu mehr kollaborativen Flächen ist bekannt – oft beobachtet man aber, dass diese Bereiche kaum genutzt werden. Woran liegt das?

Man muss überlegen, welche Module und Settings benötigt werden und wie sie nebeneinander und miteinander funktionieren. Baut man eine kollaborationsorientierte Fläche gleich neben eine, in der konzentriert gearbeitet wird, wird das zu Konflikten führen.