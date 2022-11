Erfolgreicher durch Hypnose? Wir haben das Experiment gewagt

Ab auf den Liegesessel

Also ab auf den Liegesessel, es kann losgehen. „Atme jetzt bitte tief ein, halte kurz die Luft an und puste dann die ganze Anspannung aus dir heraus“, leitet Hofer die Hypnose ein. Während ich mich selbst entlüfte, ertönt im Hintergrund sanfte Entspannungsmusik. Einige Atemzüge später fühlt sich mein Körper tatsächlich bereits entspannt und irgendwie schwer an. „Ich wende mich jetzt an dein Unterbewusstsein. Bitte, Unterbewusstsein, bearbeite alle Blockaden und nimm deine Schutzfunktion für deinen Menschen wahr.

Verabschiede dich jetzt von Dingen, die du für deinen weiteren, positiven Lebensweg nicht mehr benötigst. Es wird dir jetzt immer leichter fallen, das anzusprechen, was du wirklich möchtest. Du wirst ab sofort intuitiv spüren, was dir guttut. Du bist jetzt motivierter und selbstsicherer als je zuvor und wirst deine Ziele erreichen.“