Was man ganz nebenbei von der Psychologie lernen kann

„Psychology To Go“ lautet der Titel von Franca Ceruttis Podcast, in dem die Psychotherapeutin alles rund ums Thema beleuchtet. Beginnend mit Burnout, über Tourette bis hin zur menschlichen Gier. Darunter fallen Fragen, wie: Wie bekomme ich meine Eifersucht in den Griff? Woran erkenne ich einen Narzissten? Oder: "Harmoniesüchtig und konfliktscheu -Warum wir so sind und, wie das ändern können." Diskutiert werden die Themen auch regelmäßig mit unterschiedlichen Gästen.

So war etwa die Journalistin Angelina Boerger mit dabei oder der Psychologie-Student Rodney Ehler und der Psychologe Leon Winscheid. Gleichzeitig gibt Cerutti auch Einblicke in ihr Leben als Psychotherapeutin und auch in das Leben ihrer Interviewpartner. Oder, wie auf ihrer Homepage steht: "Mal teilt sie pragmatische Impulse, mal führt sie ihre Zuhörer durch fesselnde Lebensgeschichten."

➤ Lesen Sie mehr: Wie man in einem Jahr zu einem besseren Menschen wird