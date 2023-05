Was wir den ganzen Tag in der Arbeit machen

Barack Obama meldet sich zurück. Aber dieses Mal als Produzent und Moderator eines neuen Netflix-Projekts: „Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen“. Er und Michelle Obama bringen nämlich gemeinsam eine vierteilige Doku-Mini-Serie raus. Inspiriert von einem Buch der 1970er-Jahre. Studs Terkels "Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do".