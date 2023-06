Und was machen Sie beruflich? Was Leute über ihre Jobs denken

Während bei manchen Tätigkeiten im Vorhinein bereits klar ist, dass sie spannend sein könnten, kann man sich bei anderen Karrieren davon überzeugen lassen – wie etwa beim Steuerberater.

Denn eines steht fest. So unterschiedlich die Berufe auch sein mögen, eines haben sie alle gemeinsam: Jede Person, die im Podcast über ihren Job berichtet, brennt für den Beruf und steckt mit dann auch mit der Begeisterung an. „Und was machst du?“ von Der Spiegel ist perfekt für eine lange Autofahrt zum nächsten Urlaubsziel.

„Und was machst du?“ moderiert von Verena Töpper und Florian Gontek kann man sich auf jeder Podcast-Plattform anhören (etwa Spotify). In der aktuellsten Staffel gibt es rund 30 Folgen.

