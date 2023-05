Ein Konto für das Haustier: Wie Reiche mit ihrem Geld umgehen

„Ich bin Ramit Sethi und bringe Leuten bei, wie sie ihr reiches Leben leben können“, so beginnt die neue Netflix-Doku-Serie „How To Get Rich“. Die Stars der Show sind unterschiedlichste Persönlichkeiten und ihr Umgang mit Finanzen. Von der „Arbeiterklasse“ bis hin zu Personen, die sechsstellig verdienen: Also echte Menschen, die über ihre echten finanziellen Probleme sprechen. Alle sind mit dabei, um gemeinsam mit Finanzcoach Ramit Sethi die eigenen Konten wieder aufzubessern.

Die Themen sind vielfältig: Vom eigenen Konto für das Haustier über Ehe-Konflikte, die durch veraltete Rollenvorstellungen im Umgang mit Geld entstehen.