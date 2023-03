Lucky-Girl-Syndrome: Wie man Pech einfach wegdenkt

KURIER: Ich bin erfolgreich. Ich werde befördert. Ich bekomme den Job: Das „Lucky-Girl-Syndrome“, besagt, dass solche Affirmationen reichen, um den Wunsch Realität werden zu lassen. So soll man auch Glück anlocken können. Was sagt die Glücksforschung dazu, Herr Rauchensteiner?

Manfred Rauchensteiner: Der Körper hört auf alles, was wir denken und wie wir es bewerten, und reagiert sofort darauf. Denken wir Negatives, fühlen wir uns automatisch schlechter, denken wir an Positives, geht es uns besser. Solche Glaubenssätze oder Affirmationen helfen uns dabei, eine Richtung zu finden, damit wir uns auf ein Ziel hin entwickeln können. Es braucht aber einen wahren Kern. Wir können uns nicht anlügen. Unser Hirn muss einen Hinweis sehen, dass es wahr werden kann.

Wie manifestiert man Glück?

Man hat Kontrolle über seine Reaktion. Sobald man das bemerkt, kann man das eigene Verhalten anpassen und entsprechend handeln. Der Wunsch wird also Realität. Vielleicht erhält man auch positives Feedback. So fällt es uns noch leichter, an den Wunsch zu glauben.