Wie man in einem Jahr zu einem besseren Menschen wird

Was wünschen Sie sich wirklich? Mit dem Buch „The Pivot Year“ soll man es herausfinden können.

„Was bedeutet eigentlich Glück?“, fragt die Autorin Brianna Wiest („The Mountain is You“) in ihrem neuen Buch „The Pivot Year“ und schickt die Leser direkt auf eine Selbstfindungsreise, die, wenn man sich an die Regeln des Buches hält, genau ein Jahr dauert. Denn „The Pivot Year“ ist aufgebaut wie ein täglicher Leitfaden. Die Idee dahinter ist, dass man jeden Tag einen Eintrag liest: Von kurzen Geschichten über Gedankenexperimente bis zu angeleiteten Übungen beinhaltet. Dabei ist jeder Eintrag nicht länger als zwei Seiten – praktisch für den Alltag. Besonders, wenn man einfach guten Zuspruch oder Inspiration braucht, um durch den Tag zu starten.