58 Prozent der Frauen wurden am Arbeitsplatz sexuell belästigt

Kollegen als Täter

Beim Vorkommen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz teilen Männer und Frauen eine ähnliche Meinung: Rund jeder Vierte sieht sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als sehr bis eher verbreitet an.

Als Täter sexueller Belästigung werden vor allem Männer, insbesondere Kollegen, genannt: 78 Prozent aller 1.546 in der Studie genannten selbst erlebten Fälle wurden von Männern ausgeführt. Vorgesetzte und Kunden werden von grob einem Viertel der Opfer genannt, wenn es um Hinterherpfeifen, Anstarren oder anzügliche Witze geht. Letzteres ist auch die am häufigsten auftretende Handlung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Drei von zehn Personen haben dieses Verhalten bereits selbst erlebt.

Auch jeder zweite aufgedrängte Kuss sowie Aufforderung zu sexuellem Verkehr kommt von Kollegen. Aufgrund von sexueller Verweigerung beruflich benachteiligt zu werden, drohen mehr als doppelt so viele männliche Vorgesetzte (33 Prozent) als weibliche Vorgesetzte (14 Prozent) an.