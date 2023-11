Sargnagel-Comics gegen Sexismus: Linz provoziert mit Kampagne

Österreich hat ein Problem. Sexismus und Gewalt an Frauen gehören immer noch zur Tagesordnung.

Laut Statistik Austria hat jede dritte Frau zwischen 18 und 74 Jahren körperliche und/ oder sexuelle Gewalt erlebt, ein Viertel musste bereits sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren.

Die neue Kampagne gegen Sexismus der Stadt Linz soll bewusst provozieren. Mit vier Comics wird auf Geschlechtervorurteile, Femizide, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und sexistisches Anspruchsdenken aufmerksam gemacht.

Null Toleranz

"Sexismus ist nichts Privates und in unserer Gesellschaft sehr viel weiterverbreitet, als wir es auf den ersten Blick sehen", stellt Fraunstadträtin Eva Schobesberger klar. Die Kampagne soll ein Plädoyer für ein Null-Toleranz-Umfeld für sexistisches Verhalten sein. "In Unternehmen, im gesellschaftlichen Kontext, in den sozialen Medien, genauso wie in jedem anderen Lebensbereich auch."