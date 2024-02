Refurbed: Ein Milliarden-Geschäft durch Recycling

Die in Wien gegründete Online-Plattform "refurbed " will Elektrogeräte recyceln und sie so wieder in Umlauf bringen. Auf ihrer Homepage schreiben sie, dass ihre (recycelten) Produkte bis zu 40 Prozent günstiger sind - und auch nachhaltiger als Neugeräte. Die Online-Plattform bietet unter anderem Smartphones, Laptops, Tablets, Haushaltsgeräte und E-Bikes an. Gegründet wurde refurbed 2017 von Kilian Kaminski, Jürgen Riedl und Peter Windischhofer - mit dem sich der KURIER zu einem Business Gespräch getroffen hat.

KURIER: Sie machen aus Alt fast Neu. Wie geht das?

Peter Windischhofer: Es gibt viele Handys, Laptops, Tablets, aber auch Küchengeräte, also alles Mögliche an Elektronik, die nicht mehr gebraucht werden. Dabei funktionieren die meisten Geräte eigentlich immer noch gut. Wir haben gesagt: Das kann es nicht sein, dass da so viel Potenzial liegen bleibt.