Ortskernkoordinator: Sein Job ist es, ausgestorbene Orte zu beleben

Die Post hat vor Jahren zugesperrt. Der Wirt ist ausgewandert und die Auslagen vieler Geschäfte sind staubig und leer: Der Ort wirkt ausgestorben. So ein Bild zeichnet sich in ganz Österreich in den unterschiedlichsten Regionen. Dabei sind gerade florierende Orts- und Stadtkerne entscheidend für die regionale Wirtschaft und die Lebensqualität der Menschen. Stefan Spindler widmet sich genau dieser Thematik.

Er ist Österreichs erster Ortskernkoordinator und kümmert sich im Regionalressort des Landes Steiermark um Fragen zur Entwicklung der Zentren. Im Interview erzählt er, wie man das Sterben der Ortskerne verhindern kann.

KURIER: Herr Spindler, welche Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass in den Zentren vieler österreichischer Orte gähnende Leere herrscht?

Stefan Spindler: Das hat viele Gründe und ist übrigens ein europäisches Phänomen. Je mobiler die Menschen geworden sind, desto ungebundener wurden sie und ihr Handlungsspielraum vergrößerte sich. Die Digitalisierung hat zusätzlich dazu geführt, dass viel öffentliches Leben in den digitalen Raum verlagert wurde. Aber auch die Tatsache, dass Gemeinden jahrelang zugelassen haben, dass vermehrt an den Ortsrändern gebaut wurde, führte zum Sterben der Ortskerne.

Wo Sie es gerade ansprechen: In den Achtzigerjahren hat man begonnen, die typischen Fachmarktzentren (Supermarkt, Drogerie, Schuhgeschäft, Tierfutterhändler etc.) an den Ortsrändern zu bauen. Was hat man sich damals bei der Errichtung gedacht?

Es war wohl ein Fortschrittsgedanke und wirtschaftlich attraktiv. Aber bestehende Strukturen im Ort konnte dadurch vielfach kaum überleben. Der Ortskern wurde auf lange Sicht abgewirtschaftet und die sozialen Orte vernachlässigt.