Dieser Käse hat den It-Faktor

Käse ist Tradition. Käse ist Genuss. Käse ist ehrlich und einfach. Und Käse ist jetzt auch noch cool – zumindest, wenn man die Milchbuben fragt. Die Milchbuben, das sind die Brüder Markus (30) und Thomas Ehammer (31) . Im Tiroler Brixental verarbeiten die zwei am eigenen Hof Milch zu Käse in Bio-Qualität. Ihr Verkaufsschlager: Tiroler Bio- Camembert.

Der Bauernhof samt geführter Landwirtschaft gehört bereits seit dem Jahr 1654 der Familie Ehammer. „Jahrhunderte lebten meine Vorfahren von der Landwirtschaft. Unsere Eltern hatten einen klassischen Milchbetrieb. Die Kühe wurden gemolken und die Milch an die regionale Melkerei verkauft.“ In der 9. Generation angekommen, beschlossen Markus und Thomas einen neuen Weg einzuschlagen. Und das kam so: Markus zog es schon als Kind in den elterlichen Betrieb. Er besuchte die Landwirtschaftsschule und startete anschließend eine Lehre als Käser. Bruder Thomas hingegen wurde Tischler. Markus absolvierte den Meister in der Molkerei- und Käsewirtschaft und begann als Facharbeiter bei Tirol Milch zu arbeiten. Der Milchpreis lag zu der Zeit im Keller. Und die Kreativität sowie der Unternehmergeist klopften an Markus Tür und setzen ihm eine Idee in den Kopf. Zeitgleich suchte Thomas eine Veränderung in seinem Leben: „Ich brauchte einfach etwas Neues.“