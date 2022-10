Schlechte Berufschancen und eine angespannte finanzielle Lage: Frust bei jungen Menschen

Wie könnte diese Unterstützung aussehen?

Für die psychische Gesundheit zum Beispiel: Wo holt man sich am meisten Unterstützung? Bei Familie und Freunden. Andere Menschen an sich heranzulassen, erfordert jedoch Mut. Aber durch das Miteinander entsteht soziale Anerkennung. Und das gilt auch in Unternehmen: Wenn sich jeder ein bisschen mehr für den anderen interessiert, wird es wieder zu einem „Füreinander“ kommen. Als Arbeitgeber muss man viel mehr hinhören, aber auch unter Kollegen. Denn ein soziales Netzwerk ist die beste Therapie.

Als Motivatoren für gute Leistung in der Schule oder im Job steht Geld mit 48 Prozent an erster Stelle – danach kommt Spaß mit 32 Prozent: ein Appell an die Arbeitgeber?

Ja, das ist eine Forderung von jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Der Psychologe Frederick Herzberg sprach bereits in den 60er-Jahren von den sogenannten Hygienefaktoren. Dazu gehören: Ein höheres Einkommen, Nähe zum Wohnort, Sicherheit des Arbeitsplatzes usw. Das sind die Grundvoraussetzungen. Damit der Job auch Spaß macht, braucht es dann noch die Motivatoren: Gute Arbeitsatmosphäre, Anerkennung der Leistung und Wertschätzung.

Heute wollen immer mehr junge Menschen Teilzeit statt Vollzeit arbeiten. Müssen sich Firmen umstellen?

Wir sind an einem Wendepunkt angelangt. Bereits 46 Prozent sagen, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Das liegt aber wider Erwarten nicht an der „Generation Z“ und auch nicht am Geschlecht. Sondern es zieht sich quer durch alle Bildungs- und Gesellschaftsschichten. Jeder Mensch will aktuell diesem Wunsch nachkommen. Führungskräfte müssen das berücksichtigen. Unternehmen müssen die Bedürfnisse der Kandidaten zu hundert Prozent erfüllen. Denn wenn die Arbeit psychisch belastet, sind das existenzielle Gründe, es geht also nicht nur um Selbstverwirklichung.