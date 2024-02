Donauzentrum als Lehrlingsplattform: Wie man Eltern von der Lehre überzeugen will

Das Gendern ist hier wichtig, weil man vor allem junge Frauen ansprechen will. Donauzentrum-Managerin Julia Gattringer sagt: „Wenn wir eine junge Frau für den technischen Beruf begeistern können, dann hat sich die Veranstaltung ausgezahlt.“ Aktuell sei die Anzahl an Frauen in technischen Berufen viel zu niedrig, meint Innungsmeister der Wiener Mechatroniker Peter Merten. Dabei brauche es diese Vielfalt in der Branche.