Lehre statt Uni: "Ich war immer die mit dem meisten Geld im Freundeskreis"

Neid erarbeitet man sich

„Nur als Mitarbeiterin in einem Geschäft zu arbeiten, war mir immer zu langweilig“, erzählt sie. Ab dem ersten Lehrjahr stürzte sie sich in Lehrlingswettbewerbe. Trainierte zweimal die Woche, stellte die Freizeit hinten an und räumte eine Medaille nach der anderen ab. „Ein vierter oder fünfter Platz wäre für mich nicht infrage gekommen“, stellt sie klar. „Wenn ich mitmache, dann g’scheit.“ Ihr Ausbildner erkannte das Potenzial und ließ seinen Lehrling für das Fashionteam arbeiten und Fotoshootings begleiten. „Ich habe die lehrreichste Zeit gehabt, die man sich erhoffen kann“, erinnert sich die heutige Friseur-Meisterin zurück.

Jahr für Jahr wurde sie besser, gewann sogar eine Talent-Show im Fernsehen, doch irgendwann zog sie damit den Neid mancher Kolleginnen auf sich. „Das war sehr schwierig, weil ich den Job geliebt habe, mich aber dann nicht mehr so wohl fühlte.“ Sollte sie einmal selbst Stylistinnen ausbilden, nahm sie sich damals vor, würde sie keine Konkurrenz leben und alle zu Höchstleistungen motivieren. Bis sie erkannte, dass nicht alle das wollen.