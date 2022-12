Die „School of Advanced International Studies (SAIS) Europe“ der Johns-Hopkins-Universität in Bologna, Italien, hat eine Spende in Höhe von 100 Mio. Dollar von James und Morag Anderson erhalten.

Wie die Johns-Hopkins-Universität (JHU) heute mitteilte, wird die Universität diese Zuwendung dafür einsetzen, die Studierenden und Lehrkräfte aus ganz Europa und der Welt mit neuen Möglichkeiten auszustatten, damit sie den vielfältigen Herausforderungen einer sich rasant verändernden Welt gewachsen sind.

Zentrum für Forschung

Mit der Spende will die JHU den Campus von SAIS Europe in Bologna zu einem internationalen Zentrum für Forschung und Zusammenarbeit ausbauen.

Dort sollen renommierte Personen aus Wissenschaft und Praxis aus der ganzen Welt zusammenkommen, um Nachwuchs-Experten für internationale Beziehungen auszubilden, multidisziplinäre Lösungsansätze für globale Probleme zu entwickeln, die wissenschaftliche und technologische Forschung zu Public Policy zu erleichtern und einen Beitrag zum Frieden und zur demokratischen Entwicklung zu leisten.

Der in Edinburgh ansässige Investor James Anderson ist Vorsitzender des Sachverständigenrats der SAIS Europe der Johns-Hopkins-Universität und Mitglied des Board of Trustees der Universität. Als Alumnus der SAIS Europe (Abschlussjahr 1981) unterstützt er die Hochschule seit vielen Jahren.