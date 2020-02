Die eigentlichen Aufnahmetests fanden in den meisten Studienrichtungen gar nicht erst statt. In der Chemie kam es an der Uni Wien zwar sehr wohl zu einem Test - zu diesem erschienen dann aber weniger Leute als Studienplätze zur Verfügung standen.

Wirklich nötig waren die Tests in den neu beschränkten Fächern schließlich nur vereinzelt - an der Universität für Bodenkultur (Boku) im Umwelt- und Bioressourcenmanagement und an der Wirtschaftsuni (WU) im Wirtschaftsrecht.