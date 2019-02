FH-Aufnahme: Warten auf die Zusage

Wie verdeckt man Unsicherheit, wie wirkt man extrovertiert und sympathisch – obwohl man es nicht ist? Kristina Kern, die ihre beiden Bewerbungen an der FH in St. Pölten beim ersten Antritt gemeistert hat, glaubt nicht, dass man der Jury etwas vorgaukeln muss. Wer nervös ist, soll nervös sein. Aber: „Glaub an dich“, betont Kristina Kern. Das heiße aber nicht, dass man schauspielern muss.

Bei Sebastian Pfann war der Druck besonders groß: Er hatte keinen Plan B. „Ich wollte wirklich nur an die FH“, erzählt er. Das Gute an dem früh beginnenden Aufnahmeprozess: „Schafft man es nicht, läuft die Zulassungsfrist an der Uni immer noch.“ Kristina Kern hatte auch keine Alternative. Dabei stand das Aufnahmegespräch unter keinem guten Stern – sie kam zu spät, weil man ihr eine andere Uhrzeit nannte, als der Jury der FH.