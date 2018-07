Medizin-Aufnahme: „Man fühlt sich hier sehr alleine“

„Man fühlt sich in dieser großen Halle sehr alleine, so als ob man gegen die anderen Leute kämpfen müsste“, erzählt Elisabeth Z., die am Freitag schon zum dritten Mal beim Aufnahmetest für die Medizin-Uni in Innsbruck sitzt.

Alle wollen an diesem Tag dasselbe: Arzt werden. Aber an den vier Medizin-Unis in Österreich gibt es für 16.000 Bewerber pro Jahr nur 1680 Plätze.

Da kommt Konkurrenzdenken auf, sagt die junge Tirolerin – und der Druck ist groß, für sie ganz besonders. Nur ein Prozentpunkt hat ihr im vergangenen Jahr beim Test für einen der heißbegehrten Studienplätze gefehlt. Seit März hat sie täglich für die Prüfung gelernt, empfohlen wird eine Vorbereitungszeit von mindestens drei Monaten.

Bei dem Test, der den ganzen Tag in Anspruch nimmt, werden Kenntnisse aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik abgefragt, wichtig ist aber auch die Fähigkeit, Probleme rasch zu lösen. Wer dann die 110 Euro an Teilnahmegebühren bezahlt, verpflichtet sich zur Teilnahme.

Warum tun sich das so viele junge Menschen jedes Jahr an – Elisabeth sogar schon zum dritten Mal? „Das ist vielleicht eine Klischee-Antwort, aber ich will wirklich Menschen mit meinem Fachwissen helfen“, erklärt Elisabeth, die sich von den zwei Niederlagen nicht hat entmutigen lassen. Ihr Ziel ist ein Studienplatz an der Uni in Innsbruck, weil sie dann von ihrem Heimatort Schwaz aus pendeln kann.