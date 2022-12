Die Unis rufen um Hilfe

In Reaktion auf den Leitartikel von Martina Salomon („Die Unis sind kein Sanierungsfall“) vom 19. November: Universitäten stehen unter ständiger „Beobachtung“ – durch das Ministerium, durch die Studierenden, durch diverse Rankings – und sie stehen im internationalen Wettbewerb. Ja, sicher, es wird schon möglich sein, da und dort noch ein wenig effizienter zu sein. Aber da werden keine „Eckhäuser“ zustandekommen, da sich die Universitäten eben laufend sowieso bemühen, solche Einsparungsmöglichkeiten auch aufzuspüren. Wie wir aber alle (zum Teil aus eigener Erfahrung) wissen, handelt es sich jedoch bei den derzeitigen Kostensteigerungen um „Eckhäuser“.

Wie man in jeder Firma weiß, sind diese nur durch signifikanten Personalabbau und damit einhergehendem Rückfahren der Produktion respektive des Leistungsangebots zu realisieren – oder durch drastische Preiserhöhungen. Letzteres ist aber bekanntlich für Universitäten keine Option. Was also jede Firma macht, haben die Universitätsrektor(inn)en getan: Nämlich auszurechnen, welche Mehrkosten in den verbleibenden zwei Jahren der derzeit laufenden Leistungsvereinbarungsperiode 2022 bis 2024 aufgrund der eklatanten Kostensteigerungen insbesondere bei Energie und (erwartbar) bei den Gehältern zukommen. Da ist eben ein bestimmter Betrag herausgekommen (etwa 1 Milliarde).