Interview: "Niemand kommt zur Cobra wegen der Bezahlung"

Er wollte etwas erleben und hat sich deshalb bei der Cobra beworben. Mittlerweile ist Bernhard Treibenreif (Bild rechts) seit 25 Jahren bei der Sondereinheit und seit 2004 ihr Direktor. Treibenreif kommt an diesem Tag extra vom Hauptquartier in Wiener Neustadt zum Interview nach Wien. Er nimmt sich gerne Zeit, mit dem KURIER über Ausbildung, Jobprofil und den persönlichen Werdegang zu plaudern. Personalchef Siegfried Gundel ist ebenfalls anwesend. Gleich zu Beginn betont Treibenreif, dass es ihm unangenehm ist, so im Vordergrund zu stehen, denn die Cobra das sei ein Team und kein einzelner Mann an der Spitze. Weil der 55-Jährige aber auch uns gegenüber nicht unkollegial sein möchte, lässt er sich überreden, ein wenig mehr über sich zu erzählen. Doch am Ende wird dieses ursprünglich als sehr persönlich geplante Interview wieder Teamarbeit. Treibenreif kann eben nicht anders.

KURIER: Warum sind Sie damals als junger Mann zur Polizei gegangen?

Bernhard Treibenreif: Der klassische Weg wäre eigentlich eine Bankkarriere gewesen, da ich die Handelsakademie absolviert habe. Aber das war mir zu fad und darum habe ich mich bei der Gendarmerie gemeldet. Nach der Offiziersausbildung kam ich ins Ministerium. Ich wollte aber mehr erleben und habe mich darum bei der Cobra beworben.

Ihr Werdegang beinhaltet auch einige Monate Fortbildung beim FBI in Quantico (USA). Was haben Sie dort gelernt?

Treibenreif: Was damals schon sehr fortschrittlich war, war die Medienausbildung im eigenem Studio. Jeder FBI-Agent musste lernen, in Stresssituationen unangenehme Fragen von der Presse zu beantworten. Auch die Gang-Kriminalität, zu der die Hells Angels beispielsweise gehören, war dort ein großes Thema sowie das stetige lösungsorientierte und positive Denken der Amerikaner.

Sie sind seit 25 Jahren bei der Cobra. Welche Momente waren die prägendsten für Sie?

Treibenreif: Das Leben läuft doch einfach so durch. Es gibt ganz ganz viele schlimme Dinge und einige positive, auf denen wir sitzen geblieben sind. Aber Gott sei Dank gibt es keine Momente, die mich gar nicht mehr loslassen. Aber was immer prägend ist: Wenn wir eigene Leute verlieren und das dann deren Gattinnen und Kindern mitteilen müssen.

Lernt man je, mit solchen Situationen umzugehen?

Treibenreif: Das ist Teil des Jobs. Unser Beruf ist wie der des Journalisten. Wir sind auch ständig auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen oder nach Missständen. Aber wir haben uns den Beruf ausgesucht und lernen auch, uns davon ein Stück zu lösen. Kann man nicht damit umgehen, kann einen dieser Job fertig machen und man wird damit unglücklich. Schöne Erfolge sind aber immer, wenn man Leuten helfen kann, denen es nicht so gut geht. Wie einer Frau, die jahrelang von ihrem Mann geschlagen wird zum Beispiel. Das sind dann die schönen Seiten an dem Job.

Der Job hat viele Schattenseiten, ist gefährlich und man sieht sehr viel, was falsch läuft in der Gesellschaft. Was motiviert junge Polizisten dennoch zur Cobra zu gehen?

Treibenreif: Dass man Leuten helfen will. Dass man für Gerechtigkeit sorgen möchte. Und dass der Beruf ein sehr vielschichtiger ist.

In Hollywoodfilmen sieht man, wie cool die Agenten und Polizisten sind. Ist das auch eine Motivation der Bewerber?

Treibenreif: Bewerber kommen nicht zu uns, weil der Job cool ist, sondern weil sie etwas erleben wollen. Und es geht um Ethik, es geht um Verantwortung, um ein bedachtes Auftreten und um eine Aufgabe.