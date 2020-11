Eine (ent)spannende Geschichte

Im Moment leben - wozu?

„Wir sollten mehr im Moment leben“, liest man neuerdings vermehrt in diversen Medien. Aber warum eigentlich? Und was hat das mit Entspannung zu tun? Zunächst Grundsätzliches dazu: Der Mensch hat im Unterschied zum Tier die Fähigkeit, über die Vergangenheit und die Zukunft nachzudenken und darüber zu reden oder Prognosen zu erstellen.

Das Problem ist nur, dass wir aufgrund von täglicher Informationsflut und der Bewältigung jener mit den Gedanken meist in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen. Wir denken ständig daran, was bereits geschehen ist oder erst eintreffen wird. Zudem reißen uns permanente Ablenkungen (eine E-Mail piepst auf, das Handy läutet, das Kind schreit) immer wieder aus dem gegenwärtigen Moment. „Dabei ist der gegenwärtige Moment, der einzige, den wir wirklich haben“, sagt Achtsamkeitstrainer Klaus Kirchmayr. „Alles andere passiert konstruiert im Kopf.“

Aber was heißt das, im Moment zu sein und wie stellt man das an? Ist man vollkommen im gegenwärtigen Moment präsent, bedeutet das, mit allen Sinnen anwesend zu sein. „Ich kann nicht gestern hören“, so der Experte.

Ist man im Jetzt, ist einen bewusst, was man gerade hört, was man sieht, was man riecht, was man fühlt und gegebenfalss auch schmeckt. „Liegt die Aufmerksamkeit auf den Sinnen, nehmen wir das Jetzt viel intensiver wahr. Machen wir das immer wieder einmal bewusst über den Tag, haben wir mehr vom Leben. Der Genuss steigert sich, da wir über die Sinne ja viel mehr wahrnehmen und die Lebensqualität erhöht sich massiv.“

Weniger im Stress

Nicht nur das, sind wir im Jetzt, sind wir automatisch weniger in der Hektik und im Stress. „Der meiste Stress ist hausgemacht und entsteht im Kopf“, so Kirchmayr. Ein Beispiel: In zwei Stunden muss ein Mitarbeiter eine Präsentation fertig machen. Das stresst ihn enorm, da er sich beim Themengebiet sehr unsicher ist und der Auftrag unerwartet kommt.

Bevor er noch die erste Powerpoint-Folie gestaltet, kommen seine Gedanken in Fahrt: „Oh, mein Gott, ich habe nur zwei Stunden. Was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Dann verlieren wir womöglich den Kunden. Das können wir uns nicht leisten. Der Chef wird stinksauer. Ich muss das schaffen, sonst bin ich geliefert usw.“ Durch diese Gedankenspirale entsteht noch mehr Stress und Druck, Ängste tauchen zusätzlich auf und das geschieht, weil der Mitarbeiter gedanklich in einer möglichen Zukunft hängt statt im Jetzt.

„In diesem Fall muss man die Gedanken nur einfach wieder zurückholen. Das geht eben am besten über die Sinne. Was sehe ich jetzt? Was höre und spüre ich jetzt?“, so Kirchmayr. Dass der Chef unerwartet eine Aufgabe erteilt hat, die Stress auslöst, kann man nicht vermeiden.

„Aber wir können lernen, mit dem Stress umzugehen und uns bewusst machen, dass diese abschweifenden Gedanken in ein mögliches Katastrophenszenario unnötig sind und wahnsinnig viel Energie kosten, die man ja eigentlich jetzt für die Erstellung der Präsentation bräuchte.“ Im Moment zu leben braucht aber auch Übung. Wie Kirchmayr immer sagt: „Die Methode ist simple, aber nicht easy.“