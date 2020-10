Mit Sicherheit unsicher: Unser Umgang mit der Unberechenbarkeit

Gerade in Krisen, wo der Zusammenhalt in der Gesellschaft wichtig wäre, um die schwierige Zeit besser zu bewältigen, kann Unsicherheit auch das Gegenteil bewirken und zu mehr Egoismus führen. „Die Probleme werden verschärft, wenn in unsicheren Zeiten das Mitgefühl für andere zurückgeht“, sagt Flecker. Was hilft? Nicht nur um sich selbst und seine Probleme kreisen. „Betroffenen muss bewusst werden, dass sie nicht alleine sind, die mit unsicheren Situationen zu kämpfen haben. Und im nächsten Schritt kann man sich zusammentun und versuchen, etwas gegen die prekäre Situation zu unternehmen“, sagt der Experte.

Der Sinn dahinter?

Man geht in die Aktion, verschafft sich damit wieder Kontrolle über die Lage und gewinnt ein Stück Sicherheit zurück. Zur Bewältigung von Ungewissheit empfehlen Psychologen generell die Akzeptanz der Unsicherheit zu trainieren. Kleine Risikoübungen im Alltag sollen helfen. Ein Gericht in einem Restaurant bestellen, das man noch nie gegessen hat. Etwas zum ersten Mal machen und so aus der Erfahrung lernen und Sicherheit schöpfen. Spontanes unternehmen wie einen Ausflug in eine fremde Stadt. Das zeigt uns, dass aus der Ungewissheit auch etwas Positives entstehen kann. Gerd Gigerenzer ist Risikoforscher und geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Autor des Buches „Bauchentscheidungen“ (erschienen im Goldmann Verlag) sagt, dass wir den Umgang mit der Unsicherheit bereits in der Schule üben sollten: „Statt Schülern vorgefertigte Antworten auf bekannte Probleme vorzugeben, müsste man ihnen beibringen, wie man kreative Lösungen für unsichere Situationen findet.“

Wir brauchen für ein erfülltes Leben ein gesundes Maß von beidem: Sicherheit und Unsicherheit. „Die Ungewissheit ist auch eine Quelle der Innovation. Fantastische Möglichkeiten können sich ergeben, in dem man andere Wege geht und so die Zukunft neu gestaltet“, sagt Wirtschaftssoziologe Kraemer. Das bestätigt auch Experte Flecker: „Gewisse Unsicherheiten können reizvoll sein, uns zu motivieren. Eine Grundabsicherung muss aber gegeben sein. Wenn man seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, nichts mehr zum Essen hat und nicht weiß, wie es weiter gehen soll, wirkt es zynisch, zu sagen: ’Jetzt mach etwas Gutes draus’“.