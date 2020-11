84-jährige Unternehmerin: „Ich bleibe, solange ich kann“

Auch in der Handelskammer kennt und schätzt man Witek, obwohl sie bereits vor zehn Jahren ihr Amt im Gremium der Parfümeriewaren niedergelegt hat. In den 58 Jahren hat sie sich einen Namen gemacht. „Alleine ihre gewählte Sprache ist diese herrliche alte Kaufmannssprache, die man heute fast nirgends mehr hört“, so Bock.

Maria Witek, 1936 in Wien geboren, wollte eigentlich Ärztin werden. Doch aufgrund einer schweren Erkrankung in ihrer Kindheit hätten ihre Eltern zu große Bedenken gehabt, erzählt sie. Also habe sie die Ausbildung zur Großhandelskauffrau gemacht. Das Interesse, Menschen zu helfen, ließ sie nicht los und sie absolvierte die Ausbildung zur medizinischen Kosmetikerin.