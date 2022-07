Headhunter: "Momentan ist es schwierig gute Kandidaten zu finden"

7. Verdienen Sie aufgrund des Arbeitskräftemangels gerade besonders gut?

Ich bin schon länger in der Branche tätig und habe somit viele „Ups and Downs“ miterlebt. Es ist keine schlechte Zeit und wir haben einen Preis, den wir mit Erfolg und Dienstleistung rechtfertigen. Der aktuelle Fachkräftemangel macht die Suche aber nicht einfacher.

8. Was machen Sie als Erstes, wenn Sie in die Arbeit kommen? Und was als Letztes?

Am Morgen hole ich mit zuerst einen Kaffee, dann besprechen wir im Team den Tag. Zu Dienstende klappe ich meinen Laptop zu und nehme mir ein paar Telefonate ins Auto mit. Es ist kein klassischer „Nine to five“-Job. Man ist für seine Kunden fast immer erreichbar.

9. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job? Was nicht?

Die Abwechslung im Job. Man lernt täglich neue Menschen kennen. Und man hat das Gefühl, einen Mehrwert zu schaffen, da man Kunden und Kandidaten zusammenbringt. Der unangenehmste Part ist, Kandidaten abzusagen. Es kann nämlich nur eine Person die Position erhalten. Ich übermittle lieber gute Neuigkeiten.

10. Mischen sich Firmen in die Vorauswahl ein? Wie unabhängig können Sie arbeiten?

Wir stimmen uns mit den Kunden ab und suchen auf Basis ihrer Vorgaben geeignete Kandidaten. Ich sehe das jedoch nicht als Einmischen, sondern als eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

11. Was ist die größte Herausforderung?

Ich sehe das ganze Berufsbild als eine positive Herausforderung. Momentan ist es jedoch schwierig, gute Kandidaten zu finden.

12. Kam es vor, dass von Ihnen ausgewählte Kandidaten unzufrieden mit ihrer neuen Stelle waren?

Das kann natürlich vorkommen. Beide Seiten versuchen, sich in einem guten Licht darzustellen und in der Realität kann es passieren, dass es nicht richtig passt. In solchen Situationen suchen wir ein Gespräch, um eine Lösung zu finden. Es gibt auch eine Nachbetreuungsphase.

13. Geben Sie den Firmen, fĂĽr die Sie suchen, eine Garantie?

Wir bieten eine zeitlich begrenzte Garantie. Wenn ein Kandidat das Unternehmen vorzeitig verlässt, suchen wir ohne Berechnung nach einer neuen Person.