Geniale Zwillingsbrüder: Von der Schule bis zum Doktorat mit ausgezeichnetem Erfolg

Herrscht da manchmal ein Konkurrenzkampf?

Erich: Ja, schon.

Reinmar: Es spornt aber auch an. Wenn man sieht, dass der andere etwas schafft, weiß man, dass man es selbst auch schaffen kann.

Was ihr geschafft habt, ist eine geistige Höchstleistung. Was ist eure Strategie?

Reinmar: Gleich vorweg, der Mensch kann viel leisten, er muss es sich nur zutrauen. Das habe ich bei meinem Vater auch gesehen, der ist selbstständig. Man muss sein Leben aber auch genießen und gut abschalten können. Dass man Lernzeit und Freizeit voneinander trennen kann, ist wichtig.

Erich: Was mir bei mir aufgefallen ist: ich kann die Umgebung rund um mich herum sehr gut ausblenden und mich nur auf die Sache fokussieren und konzentrieren.

Und was würdet ihr jungen Menschen raten?

Reinmar: Man soll sich etwas zutrauen, aber nicht aufopfern. Man muss in sich gehen und sich fragen: Ist das ein Thema, für das ich brenne und bin ich bereit, dafür viel Zeit zu investieren? Glücklicherweise war das bei uns der Fall.

Womit beschäftigt ihr euch aktuell?

Erich: Aktuell bin ich noch Senior Lecturer an der JKU in Linz, über den Sommer wechsle ich aber an die Universität Bonn, wo ich an der Schnittstelle zwischen Bildverarbeitung und Medizin forschen werde. Mich interessiert alles, was mit Bildern und Signalen zu tun hat. Ich möchte außerdem Verbindungen zwischen klassischen Methoden der Bildverarbeitung und dem maschinellen Lernen untersuchen.

Reinmar: Ich beschäftige mich mit Elektro-Impedanz-Tomographie, das ist eine Methode, um Hirnaktivität aufzuzeichnen. Dabei platziert man Elektroden auf der Schädeloberfläche. Das Ziel meiner Forschung während des Doktorats war, aus den gesendeten Signalen die Aktivität von Bewegungen, also von zielgerichteten Armbewegungen, zu extrahieren. Ziel ist, dass man in Zukunft diese Technologie zum Beispiel bei Querschnittsgelähmten so nutzen kann, dass sie ihre Arme wieder bewegen können. Elon Musk macht mit seinem Unternehmen „Neurolink“ übrigens etwas ganz Ähnliches.

Was sind eure Pläne für die Zukunft?

Reinmar: Ich lebe jetzt seit anderthalb Jahren in Japan, meine Frau ist Japanerin. Wir haben eine gemeinsame Tochter, die sechs Monate alt ist. Das steht für mich momentan an erster Stelle. Mal sehen, wo die Reise noch hingeht, aber es wird bestimmt spannend.

Erich: Vielleicht ergibt sich ja in naher Zukunft ein gemeinsames Forschungsthema.