Luxusgüter: Krieg und Krise für Reiche kein Thema

Bis Ende 2022 könnte ein Plus von 5 bis 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht und damit ein Gesamtumsatz von bis zu 320 Mrd. Euro gemacht werden. Bleibe es bei der derzeit starken Dynamik, seien in einem optimistischen Szenario sogar bis zu 330 Milliarden Euro möglich. Zu spüren war eine stärkere Nachfrage an hochwertigeren Waren in Europa bereits im Weihnachtsgeschäft 2021. Durch die aktuelle Reiselust auch am eigenen Kontinent könnte der Luxusmarkt in Europa schon Ende 2022 wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen.

Der Markt in Russland macht für die Branche 2 bis 3 Prozent aus. Sanktionen, Rubelabwertung und Reisebeschränkungen wirkten sich bislang vor allem auf den Konsums der Mittelklasse aus. Dagegen versuchen die reichen Menschen im Land, mit gezielten Luxusgüterkäufen ihr Vermögen zu sichern. Die von der EU auferlegten Beschränkungen erschweren den russischen Banken allerdings den Zugang zum internationalen Zahlungssystem.