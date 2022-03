Luxus-Industrie will nicht mit russischer Kundschaft brechen

Die Haltung der französischen Regierung ist gespalten. Einerseits hält Wirtschaftsminister Bruno Le Maire es für ein "grundsätzliches Problem", mit kremlnahen Wirtschaftsvertretern zusammenzuarbeiten. Andererseits hat Paris bisher darauf verzichtet, französische Unternehmen zum Rückzug aus Russland zu drängen.

Kaufkraft

Noch bevor LVMH sich dazu entschloss, seine Filialen zu schließen, kündigte das Unternehmen Spenden in Höhe von fünf Millionen Euro für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz an, "um direkten und indirekten Opfern des Konflikts zu helfen". Die Worte Krieg oder Russland kamen in der Mitteilung nicht vor.

Das Russland-Geschäft ist für die französischen Marken von den Zahlen her nicht besonders wichtig. Aber reiche Russinnen und Russen kaufen Handtaschen, Uhren, Seidentücher und Kosmetik eben nicht nur in Russland, sondern auch in Paris, im Skiort Courchevel oder an der Côte d'Azur, die schon seit dem 19. Jahrhundert ein Tummelplatz für all jene aus Russland ist, die sich etwas leisten können.