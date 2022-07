Keine Schnüffler: Detektiv Daniel Pöchhacker spricht über seinen Beruf

5. Welche Eigenschaften, Fähigkeiten sollte man als Berufsdetektiv mitbringen ?

Erfahrung ist die wichtigste Komponente. Mit der Zeit lernt man nämlich, was in welchen Situationen zu tun ist. Dazu kommt auch die Fähigkeit „Out-of-the-Box“ zu denken. Es muss eine passende Lösung gefunden werden und die ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Hartnäckigkeit ist ebenfalls eine wichtige Eigenschaft. Man sollte am Ball bleiben, selbst bei möglichen Misserfolgen.

6. Wie sehen Ihre Arbeitszeiten aus?

Wir arbeiten rund um die Uhr und können uns die Arbeitszeiten in der Regel nicht aussuchen. Es kommt auf den Kunden an. Bei Beobachtungen von Personen kann es zum Beispiel sein, dass wir auch an Samstagen nachts observieren müssen. Konkrete Arbeitszeiten gibt es nicht.

7. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Familie. Das ist ein schöner Ausgleich. Außerdem versuche ich, meine Freizeit mit Sport zu füllen. Der Job fordert nämlich auch eine körperliche Fitness.

8. Was machen Sie als Erstes, wenn Sie in die Arbeit kommen? Und was als Letztes?