„Nichts ist spannender als meine Flieger“: Fluglotsin Jasmin Schuster über ihren Job

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich mache vor allem Sport. Man braucht einen sportlichen Ausgleich zum Beruf. Jetzt im Sommer gehe ich laufen, wandern und klettern. Was ich in den vergangenen Jahren für mich entdeckt habe, ist Yoga und Meditation als geistigen Ausgleich. Ich lese auch sehr gerne.

Was machen Sie als Erstes, wenn Sie in die Arbeit kommen?

Ich setze mich zu meinem Computer und briefe mich zu den tagesaktuellen Themen. Dazu gehören beispielsweise die Wetterlage, der Flugverkehr oder auch mögliche Übungen des österreichischen Bundesheeres.

Und was als Letztes?

Am Ende des Tages lege ich mein Headset zurück in mein Fach, das ist wie ein Ritual. So schließe ich den Tag und meine Arbeit ab.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Job und was nicht?

Ich liebe die Abwechslung und dass ich flexibel mit meiner Freizeit sein kann. Auch die Zusammenarbeit mit den Piloten und mit den Kollegen gefällt mir. Besonders herausfordernd ist der starke Flugverkehr im Sommer. Die Arbeitsbelastung ist da deutlich höher.

Was ist am schwierigsten an Ihrer Arbeit?

Als Fluglotsin muss man immer hundert Prozent geben, das begleitet einen auch im Privatleben. Das ist eine sehr große Verantwortung.