Hacking auf Kundenwunsch: So bekämpft man Cybercrime

Wie realistisch sind Hacker-Filme?

Shows, wie Mr. Robot, sind schon realistisch. Was gezeigt wird, ist theoretisch möglich und machbar, es ist aber in Wirklichkeit viel mehr Aufwand, als gezeigt wird und es geht nicht so schnell. Man muss viel Zeit in die Vorbereitung stecken und es arbeiten mehrere Leute zusammen. In den seltensten Fällen sitzen und arbeiten einzelne Personen daran. Manchmal gibt es auch mehrere Schwachstellen und, um gewisse Dinge ausführen zu können, braucht man mehrere Spezialgebiete. Jeder hat sein Spezialgebiet und zusammen sucht man effektiver nach Schwachstellen.

Wie sind Ihre Arbeitszeiten?

Sie sind vom jeweiligen Auftrag abhängig. In den meisten Fällen ist es aber im Rahmen der üblichen Arbeitszeit.

Was machen Sie als Erstes, wenn Sie in die Arbeit kommen? Und was als Letztes?

Zuerst trinke ich einen Kaffee und als Letztes klappe ich den Laptop zu.

Was macht einen ethischen Hacker aus?

Ethische Hacker verfolgen das Ziel, die Cyber-Sicherheit von Unternehmen zu steigern. Im Gegensatz zu kriminellen Hackern geht es hier nicht darum, Unternehmen zu berauben oder sich auf illegale Art und Weise zu bereichern. Es werden ethische Grundsätze verfolgt, deswegen heißt es auch Ethical Hacking.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Job?

Die Kreativität und, dass man sich mit viel Technik auseinandersetzen kann. Es macht Spaß. Am besten ist aber das Erfolgsgefühl. Vor allem, wenn man viel Zeit in den Pen-Test investiert und dann etwas findet.

Was nicht?

Das Report schreiben ist relativ anstrengend. Man hält fest, was man gemacht und was man gefunden hat. Berichte zu schreiben ist Zeit aufwendig, aber für die Auftraggeber ist es sehr hilfreich.

Was gehört zum schwierigsten Teil der Arbeit?

Immer am Ball zu bleiben. Es gibt ständig neue Technologien und es passiert sehr viel. Man testet immer wieder neue Software. Dazu gibt es kontinuierlich neue Schutzfunktionen und in modernen Unternehmen achtet man generell mehr auf die Cyber-Security, damit es schwieriger wird, sie zu hacken.

Beschäftigen Sie sich auch privat mit IT?

Auf jeden Fall. Das ist ein Requirement, wenn man erfolgreich sein will. Man muss schon auch ein Faible dafür haben.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Auf dem AIT (Austrian Institute of Technology) meine PhD-Arbeit fertigzumachen.

Zur Person

Manuel Kern ist ein professioneller ethischer Hacker und leitet beim Austrian Institute of Technology (AIT) den Schwerpunkt Penetration Testing, einem Teil der Cyber Security Forschungsgruppe. Kern besuchte die HTL und war bei Iphos IT Solutions zunächst für den Betrieb von Infrastruktur und Netzwerk zuständig. Parallel dazu absolvierte er den Master of Science in Information Management und IT Security.