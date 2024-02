Fachhochschulen: Vier Taktiken, um in die Wunsch-FH zu kommen

In Österreich gibt es 21 Fachhochschulen (FH) mit 532 Studiengängen. 276 davon sind Bachelor-Studien. Ein Studium zu finden, das perfekt zu einem passt, kann also eine Herausforderung sein. „Wir haben einen sehr diversen Sektor. Von Wirtschaftswissenschaften , über Gesundheitswissenschaften bis zu Bereichen wie Gaming “, erklärt Breinbauer.

Sich informieren

"Es schadet nicht sich mit dem Curriculum auseinanderzusetzen“

- Andreas Breinbauer, FHK-Vizepräsident

„Fachhochschulen sind beliebt. Wir haben zwar nur ein Fünftel aller Studierenden, stellen aber die Hälfte aller Absolventen. Das macht uns attraktiv“, sagt Breinbauer. Bewerbungsverfahren seien deswegen kompetitiv. Es gibt Assessment-Center, persönliche Gespräche, Portfolios und auch schriftliche Tests, die notwendige Kompetenzen abfragen.

Sich gründlich über die Aufnahmeformalitäten zu informieren, ist somit ein Muss. Stark gefragte Studiengänge haben etwa ein anderes Verfahren als jene die, weniger Bewerber haben. „FH sind sehr transparent und geben genau an, was sie von den Studierenden wollen. Sie erklären auch, wie Motivationsschreiben aussehen sollten. Oder ob es sich um ein mehrstufiges beziehungsweise einstufiges Aufnahmeverfahren handelt“, weiß Andreas Breinbauer.

Was noch helfen soll: Sich am Tag der offenen Tür und bei FH-Informationsveranstaltungen zu erkundigen und mit gezielten, kompetenten Fragen einen guten Eindruck hinterlassen. „Dabei schadet es nicht sich mit dem Curriculum auseinanderzusetzen.“ So wirke man informiert und am Fach interessiert.