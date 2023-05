Was man in den ersten Berufsjahren unbedingt machen sollte

Was muss man als Anfänger im Job alles bedenken? Immerhin sind die ersten Schritte meist auch die schwersten. Was man in den ersten fünf Jahren seiner Karriere tun sollte – und was nicht – verraten zwei Experten. Sie geben fünf Tipps, für alle, die frisch im Berufsleben stehen.

Tipp 1

Was ist zu tun?

„Man sollte nicht einfach vor sich hinarbeiten“, sagt Florian Märzendorfer, Gründer einer Karrierecoaching-Plattform. „Was zu Beginn öfter verabsäumt wird, ist ein gründliches Gespräch mit den Vorgesetzten. Man sollte definieren, was im ersten Jahr zu tun ist und was sie unter einem erfolgreichen Arbeitseinsatz verstehen.“

Mit diesem Schritt verschafft man sich einen Überblick und kann so auch seine eigene Leistung besser bewerten – das wird auch bei der ersten Gehaltsverhandlung von Vorteil sein , so Märzendorfer.