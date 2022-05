Eltern im ewigen Betreuungsdilemma

36 Wochen Schule, oft nur halbtags – ist das zeitgemäß, Herr Himmer?

Himmer: Wir sehen alle, dass es das nicht mehr ist. Die Herausforderungen werden immer größer, sowohl für die Pädagoginnen und Pädagogen wie auch für die Schülerinnen und Schüler und für die Familien. Aber es ist ein Riesensystem: Wir haben in ganz Österreich mehr als eine Million Schülerinnen und Schüler, über 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das Schulsystem ist sehr fragmentiert, so wie es verwaltet und gestaltet wird, jeder ist für ein bisschen etwas zuständig: Bund, Land, Gemeinde, außerschulisch, innerschulisch. In den 70er-Jahren hatten wir eine Aufbruchsstimmung, es kam die Einführung der gratis Schulbücher, die stärkere Öffnung der höheren Bildung für Mädchen, die gratis Verkehrsmittel. So eine Aufbruchsstimmung braucht es jetzt wieder. Es braucht ein Eingehen auf die veränderte Gesellschaftssituation.

Es gibt verschiedenen Formen, Ganztagsschulen, offene Schulen, Halbtagsschulen. Bekommt denn jede Familie dort einen Platz, wo sie es braucht, Herr Himmer?

Himmer: Wer entscheidet, was gebraucht wird und was ist die Grundlage dafür? Es spricht sich unter den Familien herum, in welche Schule du das Kind geben sollst und in welche nicht, weil die eine macht dies, die andere das. Und so bewerben sich für 20 Schulplätze 200 Kinder. Es hat irgendwo seine Grenzen, dass alle den gewünschten Platz bekommen, weil man müsste dann Räume erfinden, die es eben nicht gibt. In Summe kommen alle Kinder unter, die meisten an ihrer Wunschschule.

Bekommen alle Familien, die Ganztagsbetreuung brauchen, auch einen Platz in einer Ganztagsschule? Wie war das heuer bei der Schuleinschreibung?

Himmer: Wenn die Eltern berufstätig sind, dann gibt es eine Ganztagesbetreuung. Ob das die Wunschform ist und die Wunschschule, das können wir nicht garantieren. Das ist in einer Millionenstadt viel schwieriger zu gestalten als in einer kleinen Gemeinde. Wien ist das Bundesland mit dem größten Ganztagsangebot – mit einer Quote von mehr als 50 Prozent.

Krömer: Aber ist es nicht schade, dass wir uns unterschiedliche Schulen wünschen, weil wir sagen, in der einen ist es besser? Wäre es nicht möglich, überall gleich zu arbeiten? Wir arbeiten nach Standardprozedur. Das heißt, ich arbeite mit allen Patienten gleich und meine Kollegin macht es auch so. Ich sehe diese Unterschiede im Schulbereich auch deshalb so gut, weil meine Kinder in unterschiedliche Klassen gehen und die Pädagogen unterrichten ganz unterschiedlich.

Himmer: Im Schulbereich muss man ganz anders denken. Es gibt wahnsinnig viele Regeln, einen Lehrplan, der immer konsequenter wird, wo genau drinsteht, was ein Kind nach dem Schuljahr können muss. Auf der anderen Seite wissen wir, dass alle Kinder unterschiedlich sind. Zu viele starre Regeln führen nun eher dazu, dass Kinder sich unwohl fühlen, dass Eltern sich unwohl fühlen, dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt und, dass ganz früh ein Leistungsdruck entsteht. Nicht jedes Kind kann am selben Zeitpunkt an allen Stellen gleich gut sein. Das ist eine Illusion, aber das ist das Konzept. Das Beste wäre, jedes Kind individuell zu fördern. Aber das kann eine Pädagogin in einer Klasse mit 25 Kindern, wo jedes seine eigenen Herausforderungen hat, nicht erfüllen.

Brauchen denn Kinder neun Wochen Ferien im Sommer?

Himmer: Ich würde so sagen: Das ist eingeübt. Diese Blöcke sind durch die Hauptarbeitszeiten der landwirtschaftlichen Betriebe entstanden. Im Sommer hat man jede Kraft gebraucht, um bei der Ernte zu helfen. Das ist heute natürlich anders. Schule bespielt aber nach wie vor von 52 Kalenderwochen ungefähr 36 Wochen und für den Rest ist selbst zu sorgen. Und selbst bei den 36 Wochen geht es nicht ohne Eltern, wenn man sich anschaut, was für Nachhilfe ausgegeben wird.