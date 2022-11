Drei Schritte zum Urlaub: Das sollte jeder wissen

Das Ganze sollte am besten auch gleich schriftlich festgehalten werden. Wenn der Arbeitgeber grĂĽnes Licht gibt, kann dem Urlaub in den Bergen nichts mehr im Weg stehen. NatĂĽrlich gibt es seltene Ausnahmen, in denen man doch in die Arbeit muss, wie etwa einen Betriebsnotstand.

Um anfallende Stornogebühren kümmert sich dann der Arbeitgeber. Fünf Wochen bezahlten Urlaub darf man sich pro und in Absprache Arbeitsjahr gönnen (Achtung: Kollektivvertrag darf anderes festlegen). Bei einer 5-Tage-Woche sind das 25 Arbeitstage, egal ob Voll-, Teilzeit oder Geringfügig. Ab dem 26. Arbeitsjahr gibt es sogar noch eine sechste Woche.