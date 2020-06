Weiterbildung als Jobmotor

Wichtig sei es bei dieser Maßnahme vor allem, dass den Jugendlichen Zeit gegeben werde, erklärt AMS-Bezirksstellenleiterin Jutta Mohl. "Das Besondere ist, dass den jungen Menschen Gelegenheit gegeben wird, sich zu orientieren und viel auszuprobieren."

So werden auch marktfähige Produkte, wie etwa Tortenboxen aus Holz oder Tragetaschen, hergestellt und verkauft, um so eine realitätsnahe Arbeitssituation herzustellen. Die Anmeldung für "Start Working" ist über das AMS Oberpullendorf möglich.

Eine zweite neue Schulungsmaßnahme, die im BUZ ab Ende September angeboten wird, heißt "New Skills".

Dieses Angebot richtet sich an AMS-Kunden, die älter als 45 Jahre alt sind und über eine Facharbeiterausbildung verfügen. "Die New Skills-Ausbildungen sind keine Erstausbildungen. Sie bauen auf Erfahrungen und Kompetenzen auf und sollen das Wissen der Facharbeiter auf den aktuellsten Stand bringen", sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. Die Teilnehmer werden zielgerichtet auf neue Trends in der Arbeitswelt vorbereitet. Die Maßnahmen erfolgen in zwölf Sparten, wie etwa im Metall-, Elektro- und IT-Bereich. Heuer sollen noch 80 Facharbeiter geschult werden.

www.buz.at