Freibier zum Uni-Spatenstich

Die 2005 akkreditierte SFU hat Partneruniversitäten in Frankreich, Kanada, Slowenien, Deutschland, Russland, Ukraine, China, den USA, Nigeria und Italien. Kurse werden in Deutsch und Englisch abgehalten. Neben Wien gibt es Standorte in Paris und Laibach, geplant sind weitere Niederlassungen in Berlin und Mailand.

Das Ausbildungsangebot umfasst Studienlehrgänge in Psychotherapiewissenschaft, Psychologie, Lebens- und Sozialwissenschaften. Das Studium der Psychotherapiewissenschaften ist weltweit einzigartig und wird bis zum Doktorat geführt. Zusätzlich zur Forschung in den genannten Bereichen hat die SFU Forschungsinstitute in den Gebieten Traumabehandlung, Sicherheitsforschung, Gesundheitspsychologie, Cultural Studies etc.; die Psychotherapeutische Ambulanz ist die größte ihrer Art in Österreich - 400 Patienten werden hier pro Woche behandelt.