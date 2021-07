Gesucht: Die Hightech-Schule von morgen

Insgesamt wurde die „ Samsung Smart School“ bereits in 24 Ländern der Welt, etwa in Südkorea, USA oder England gestartet. In Österreich wird das Schulschiff „ Bertha von Suttner“ eines der ersten Bundesgymnasien sein, das mit den Tablets, eBoards und der Software-Lösung von Samsung ausgestattet wird. „Im Rahmen der neuen kompetenzorientierten, standardisierten Reifeprüfung, die ab dem Schuljahr 2014/15 in Österreich eingeführt wird, ist auch der Einsatz neuer Medien verstärkt vorgesehen. Dies ist mit ein Grund, warum die technische Ausstattung noch mehr als bisher ein zentrales Thema an den Schulen ist. Wir am Schulschiff haben das große Glück, Teil des Samsung-Pilotprojektes zu sein. Für uns ist diese Entwicklung ein wichtiger Schritt in Richtung neue Lernformen“, sagt Schulleiter Ewald Waba.

Lehrer müssen beim Unterrichten nicht mehr an der Tafel vorne stehen, sondern können sich im Klassenraum frei bewegen. Die Hausübungen werden über die digitale Lernplattform erledigt und korrigiert. Das verändert auch die Rolle der Lehrer.

Während diese früher ein Wissensmonopol hatten, sind sie künftig dazu da, ihren Schülern als Unterstützer beiseite zu stehen. Es wird nicht mehr nur das Einmaleins geprüft, sondern das Recherchieren im Internet geübt oder das Erstellen von Video-Inhalten.

Dafür braucht man jedoch nicht nur das Know-how, sondern auch eine moderne IT-Technologie, an der es an vielen Schulen Österreichs nach wie vor mangelt. „Auf fünf Schüler kommt nur ein PC und das ist zu wenig. Der Einsatz von modernen IT-Technologien kann das Bildungsniveau signifikant erhöhen“, ist etwa Microsoft Österreich-Chef Georg Obermeier überzeugt.

